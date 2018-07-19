Погода: тепло и дожди из Литвы пока не уйдут

В четверг днем во многих районах пройдут кратковременные дожди. Местами с грозами. Во время грозы порывы ветра могут усилиться до 25-30 градусов. В Клайпеде дожди прогнозируют только к вечеру, там будет около 28 градусов. На востоке страны будет прохладнее, днем 25–27 градусов.
© DELFI / Domantas Pipas

В ночь на пятницу во многих районах пройдут дожди. Местами с грозами. Ночью будет 15–20 градусов тепла. В Вильнюсе 17 градусов. На западе страны 18–20 градусов. Днем, особенно в послеобеденные часы, во многих районах пройдут дожди с грозами. Температура воздуха составит 23–28 градусов.

В субботу перемен не ожидается, а в воскресенье будет сухо и очень тепло.

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