aA
В ночь на субботу над Литвой прошла зона высокого давления. Она не даст сформироваться облакам, поэтому дождей не будет. Зато чистое небо даст возможности подниматься температуре. Утром местами будет всего 2-7 градусов тепла, на поверхности почвы местами ожидаются заморозки до 0-4 градусов мороза. Будет дуть ветер переменного направления.
Tulpių žydėjimas Burbiškio dvaro sodyboje 2020
Tulpių žydėjimas Burbiškio dvaro sodyboje 2020
© DELFI / Robertas Narmontas

В субботу днем в Восточной Литве будет малооблачно. В западных районах слой облаков понемногу будет сгущаться, однако осадков пока не ожидается. Будет дуть южный, юго-восточный ветер, скорость ветра 5-10 м/с. Воздух прогреется до 15-20 градусов тепла.

В воскресенье придет атмосферный фронт, погода быстро изменится. Ночью дождь пройдет повсюду, днем лишь местами. Будет дуть южный, юго-восточный ветер. Ночью ожидается 5-10 градусов тепла. Днем снова будет прохладнее. Ожидается 11-16 градусов тепла.

В понедельник снова ожидаются дожди и невысокая температура.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video

TOP новостей

Торговые сети в Литве снижают цены: по какой причине

Представители торговых сетей Norfa и Maximа сказали, что...

Люди, заболевшие коронавирусом в больнице, могли бы требовать компенсаций (16)

Люди, заболевшие коронавирусом в больнице, или...

В Литве во время карантина увеличилось количество убийств, фиксируются и другие преступления (49)

Во время карантина в Литве не только увеличилось...

За сутки в Литве подтверждено 12 новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в Литве подтверждено 12 новых случаев...

Во время карантина дважды менялся порядок хранения посылок

В редакцию портала Delfi обратилась читатель, которая...

|Maža didelių žinių kaina