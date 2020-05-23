В субботу днем в Восточной Литве будет малооблачно. В западных районах слой облаков понемногу будет сгущаться, однако осадков пока не ожидается. Будет дуть южный, юго-восточный ветер, скорость ветра 5-10 м/с. Воздух прогреется до 15-20 градусов тепла.
В воскресенье придет атмосферный фронт, погода быстро изменится. Ночью дождь пройдет повсюду, днем лишь местами. Будет дуть южный, юго-восточный ветер. Ночью ожидается 5-10 градусов тепла. Днем снова будет прохладнее. Ожидается 11-16 градусов тепла.
В понедельник снова ожидаются дожди и невысокая температура.
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