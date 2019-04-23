Сегодня и в ближайшие дни погоду в нашей стране определит антициклон.

Во вторник предвидится солнечная погода, лишь в середине дня по небу проплывут одиночные белые облака. Дождя не предвидится. Ветер юго-восточный, слабый, на юго-востоке страны усилится до среднего. Температура днём поднимется до 16-21°С: в большинстве районов ожидается 18-20 градусов тепла, в средней части Литвы, на взморье и в Дзукии температура достигнет 21°С, лишь в окрестносях Вильнюса, Утены и Тельшяй и на Куршской косе будет на пару градусов прохладнее.

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В среду дождей не будет. Небо прояснится. Ночью ожидается не сильный юго-восточный ветер, днём он усилится, а в юго-восточных районах будет порывистым. Температура снизится до 4-9 градусов тепла, прохладнее всего будет в восточных районах. Днём температура поднимется до 19-22 градусов тепла. лишь на Куршской косе будет на пару градусов прохладнее.

В четверг небосклон в западных районах разнообразят облака. Ночью ожидается 7-12 градусов тепла, днём воздух прогреется до 18-23°С. Дожди в эти сутки пройдут в некоторых западных районах, большая их вероятность в вечернее время. Возможны грозы. Ветер направления не изменит, скорость его порывов достигнет 15 м\с.

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