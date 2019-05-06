Погода: тепла еще придется подождать

В ночь на вторник через Беларусь придут дождевые облака, дождь пройдет на востоке Литвы. В других районах будет сухо и холодно. Ночью будет всего 0–5 градусов тепла, местами заморозки на поверхности почвы до 3 градусов. Днем будет солнечно, дождь возможен на юго-западе, температура составит 9–14 градусов тепла. Холоднее всего будет в Западной Жемайтии, теплее - в окрестностях Вильнюса и Паневежиса.

Спокойной и ясной будет ночь на среду. Утром будет 0–2 градуса мороза, местами до 5 градусов мороза. Только ближе к морю будет выше нуля - 2–5 градусов тепла. Днем будет облачно, на западе возможен небольшой дождь. Воздух прогреется до 11–16 градусов, теплее всего будет на юге.

В четверг ночь также будет ясной, но более теплой, чем в среду. Температура 2–7 градусов тепла, а заморозки до 0–3 градусов возможны лишь местами. Днем время от времени солнце будет скрываться за облаками, однако осадков не ожидается, воздух прогреется до 14–19 градусов тепла.

В ночь на пятницу будет еще теплее, заморозков не прогнозируют, будет 4–9 градусов тепла. Как ночью, так и днем местами прогнозируют дожди, на этот раз наибольшая вероятность осадков в Аукштайтии. Там и день будет прохладнее – всего до 15 градусов, в других районах 16–21 градус тепла. Холоднее будет и у моря.

В ночь на субботу дожди пройдут на северо-востоке, однако циклону не удастся задержаться, давление повысится, вероятность осадков в других районах будет невелика. Днем будет облачно, однако небольшой дождь пройдет лишь местами. Воздух прогреется до 15–20 градусов, в Западной Жемайтии будет прохладнее - 12–14 градусов.

В воскресенье утром будет холодно, всего 4–9 градусов тепла. Днем потеплеет, в большинстве районов будет 15–20 градусов тепла. Там, где солнце будет дольше прятаться за облаками (наибольшая вероятность на юго-востоке и на взморье) будет прохладнее, всего 13–15 градусов тепла. Дождь пройдет лишь местами на востоке страны.