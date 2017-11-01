В первый день ноября холода не будет, напротив, потеплеет. Но на этом хорошие новости кончаются. Несмотря на то, что будет довольно тепло, снова будет мрачно и пасмурно - пойдут дожди.
Liūtis
© DELFI / Karolina Pansevič

В ночь на 1 ноября местами пройдет небольшой дождь. В восточных районах ожидаются прояснения, подморозит. Здесь возможен гололед, а утром небольшой снег. Днем во многих районах ожидаются небольшие дожди, будет дуть западный ветер. В Вильнюсе ночью будет 0–1 градус тепла. Днем небольшой дождь, воздух прогреется до 7 градусов. В Каунасе в первой половине дня дождь, около 3 градусов тепла. Днем время от времени из-за облаков будет появляться солнце, будет 9 градусов тепла. В Шяуляй ночью небольшой дождь, температура 1–2 градуса тепла. Днем будет пасмурно, воздух прогреется до 8 градусов. На взморье ожидается переменная облачность, сильный дождь пойдет вечером. Ночью будет 8, днем около 12 градусов тепла.

В четверг ожидается дождливая погода, усилится ветер. Станет еще теплее. В Вильнюсе и Каунасе по небу будут плыть дождевые облака, температура будет 9–11 градусов. В Шяуляй будет мрачно и дождливо, ожидается 7–9 градусов тепла. На взморье пройдет дождь, будет ветрено. Температура составит 11–12 градусов тепла.

В пятницу еще местами будут идти дожди, однако осадки уже не будут столь интенсивными. Ожидается порывистый ветер. В Вильнюсе и Каунасе ночью будет 7 градусов тепла, дождь. Днем небольшие осадки, воздух прогреется до 9 градусов. В Шяуляй температура будет колебаться в пределах 7 градусов, будет облачно, небольшой дождь. На взморье сильный ветер, будет облачно, небольшой дождь. Ожидается температура в пределах 8–9 градусов.

Согласно прогнозам www.gismeteo.lt, в выходные ожидается порывистый ветер. В субботу ночь будет прохладной, ожидаются прояснения, днем местами небольшой дождь. В воскресенье вероятность осадков невелика, облака рассеются.

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