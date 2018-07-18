Погода: температура поднимется до 30 градусов

В Вильнюсе возможен небольшой дождь, воздух прогреется до 26-28 градусов. В Утене небольшой дождь, однако чаще возможны прояснения, температура поднимется до 27-29 градусов. 27-29 градусов будет в Паневежисе, Шяуляй и Клайпеде. В Каунасе будет до 28-30 градусов.

В ночь на четверг местами, днем во многих районах пройдут кратковременные дожди. Местами грозы. Ночью будет 15-20 градусов. Днем в Клайпеде и Вильнюсе около 26, в Каунасе, Утене 27, в Шяуляй и Паневежисе 28 градусов.

В пятницу особых перемен не ожидается.