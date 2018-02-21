В среду во многих районах пройдет снег, однако время от времени из-за облаков будет выглядывать солнце. В Вильнюсе и Каунасе осадки будут более обильными, особенно в первой половине дня. Утром будет –8, днем –4 градуса. В Шяуляй облака будут реже. Ночью ожидается –11, днем –6 градусов. На взморье небольшой снег. Ночью около –7, днем –3 градуса.

В четверг ожидается ясная погода. В Вильнюсе и Каунасе будет ясно. Ночью –15, днем до –9 градусов. В Шяуляй ночью будет облачно, до –15 градусов. Днем будет солнечно, около –10 градусов. На взморье ожидается ясная погода. Ночью –12, днем –7 градусов.

В пятницу день будет солнечным, но холодным. Ночью местами до –24 градусов. В Вильнюсе ясно. Ночью –22, днем до –10 градусов. В Каунасе будет ясно. Ночью до –18, днем –9 градусов ниже нуля. В Шяуляй ночью до –22 градусов, днем –10 градусов. На взморье переменная облачность, вечером снег. Ночью до –16, днем до –8 градусов.

Согласно прогнозам www.gismeteo.lt, в выходные также будет холодно, местами ожидается облачная погода и небольшой снег, в этих районах будет немного теплее, однако особых перемен не ожидается. В северной и восточной части Литвы местами будет ниже –20 градусов.