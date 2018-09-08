Погода: такими жаркими осенние выходные бывают редко

В субботу погоду в Литве установит приближающийся с запада атмосферный фронт. Днём будет наблюдаться переменная облачность. Во второй половине дня пройдут кратковременные дожди в западных регионах страны, возможны грозы. Ветер юго-восточный, южный, на взморье переходящий в западный, 5-10 м/с. В большинстве районов Литвы максимальная температура воздуха будет в пределах 22-27°C.
В Вильнюсе в субботу на небе появится облачность. Необходимости в зонтике нет, поскольку вероятность дождя в столице мала. Ветер юго-восточный, южный, 5-8 м/с. Температура воздуха 23-25°C.
В Паневежисе, Мариямполе, Утене, Кедайняй потеплеет до 26°C. В Каунасе, Шяуляй, Мажейкяй, Йонаве столбики термометров поднимутся до 25°C. В Алитусе и Тельшяй 24°C, в Клайпеде – 21 градус тепла.
В воскресенье станет несколько прохладнее, участятся дожди. Ночью осадки ожидаются на западе Литвы. Днём кратковременные дожди с грозами ожидаются по всей территории страны. Местами на восходе и закате солнца сформируется туман. Ветер слабый, 3-8 м/с. Температура ночью 11-16°C, днём 21-26°C, на взморье 17-20°C.
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