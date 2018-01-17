В ночь на среду снег, сильный ветер, метель. Днем также во многих районах снег. В Вильнюсе и Каунасе снег. Ночью –7, днем –1 градус. В Шяуляй снег, ночью –8, днем –3 градуса. На взморье в первой половине дня сильный снег, около –5 градусов ниже нуля. Днем будет 1–2 градуса тепла, смешанные осадки.
В четверг сохранится ветер. Будет облачно, местами снег, мокрый снег. На взморье ожидаются смешанные осадки. В Вильнюсе и Каунасе переменная облачность, снег. Ночью –2 градуса мороза, днем около нуля. В Шяуляй пасмурно. Ночью будет –2, днем 0. На взморье мокрый снег, дождь, температура 1–2 градуса тепла.
В пятницу небольшой мороз, гололед, во многих районах пройдет снег. В Вильнюсе и Каунасе облачно, снег. Температура будет колебаться в пределах –3–2 градусов. В Шяуляй снег, будет –3 градуса. На взморье будет облачно. Температура составит –2–1 градус.
Прогноз составлен по данным www.gismeteo.lt.
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