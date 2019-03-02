В субботу днем в Литве будет облачно, однако осадки ожидаются лишь местами. Наибольшая вероятность осадков на севере. Там пройдет небольшой снег. Температура днем от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла. В Вильнюсе без осадков, изредка из-за облаков выглянет солнце. Температура около 0, поэтому будет благоприятна для посещения ярмарки Казюкаса.
© DELFI / Andrius Ufartas

В воскресенье ночью на северо-западе по-прежнему прогнозируют осадки - снег, мокрый снег. Ночью будет 0–5 градусов мороза, местами на западе до 2 градусов тепла.

В воскресенье днем ожидаются осадки. В первой половине дня это будет снег и мокрый снег, а днем - дождь. Температура будет 1–6 градусов тепла.

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