В воскресенье ночью на северо-западе по-прежнему прогнозируют осадки - снег, мокрый снег. Ночью будет 0–5 градусов мороза, местами на западе до 2 градусов тепла.
В воскресенье днем ожидаются осадки. В первой половине дня это будет снег и мокрый снег, а днем - дождь. Температура будет 1–6 градусов тепла.
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