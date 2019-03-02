Погода: суббота - самый подходящий день для посещения ярмарки Казюкаса

В субботу днем в Литве будет облачно, однако осадки ожидаются лишь местами. Наибольшая вероятность осадков на севере. Там пройдет небольшой снег. Температура днем от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла. В Вильнюсе без осадков, изредка из-за облаков выглянет солнце. Температура около 0, поэтому будет благоприятна для посещения ярмарки Казюкаса.