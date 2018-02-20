20 февраля местами пройдет снег, больше осадков ожидается на взморье. Местами возможны прояснения. Будет формироваться гололед. Ночью самой низкой будет температура в Восточной Литве, до –14 градусов. В Вильнюсе и Каунасе возможен небольшой снег. В Вильнюсе ночью –6, в Каунасе до –4 градусов. Днем около –2 градусов. В Шяуляй ночью –6, днем –4 градуса. На взморье ожидаются осадки. Ночью будет –3 градуса, днем около 0.

В среду в первой половине дня во многих районах ожидаются осадки, местами прояснения. В Вильнюсе ночью снег, мороз до –8 градусов. Днем будет около –5 градусов. В Каунасе снег, будет около –6, днем около –4 градусов. В Шяуляй в первой половине дня будет –9 градусов. Днем будет ясно, до –5 градусов. На взморье будет облачно, небольшой снег. Ночью –7, днем до –2 градусов.

В четверг похолодает еще больше. Небольшой снег ожидается лишь местами, будет ясно. В Вильнюсе ночью небольшой снег. Утром температура снизится до –16 градусов. Днем ожидается –9 градусов. В Каунасе будет облачно. Ночью до –13, днем до –7 градусов. В Шяуляй небольшая облачность. Ночью –17, днем –10 градусов. На взморье ожидается небольшая облачность. Ночью –12, днем –6 градусов.

В пятницу будет еще холоднее, местами до –21 градуса. Во второй половине дня во многих районах пройдет снег. В Вильнюсе –18 градусов. Днем выглянет солнце, будет около –10 градусов. В Каунасе большую часть дне будет ясно. Ночью будет –16, днем –8 градусов. В Шяуляй ночь будет звездной, температура понизится до –21–20 градусов. Днем до –9. Вечером пойдет снег. На взморье по небу будут плыть облака. Ночью до –14, днем –2 градуса.

Прогноз составлен по данным www.gismeteo.lt.