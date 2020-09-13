Погода: столбик термометра поднимется выше

Ветер будет сильным, его скорость достигнет 8–13 м/с, а местами в Клайпедском и Тельшяйском уездах - до 15–17 м/с. В Дзукии и Сувалкии самая высокая температура достигнет 19–21 градуса, в Жемайтии и на побережье - 16–18 градусов тепла, а в Аукштайтии - 17–19 градусов тепла.
В понедельник ночью более плотные облака останутся в северных районах, где непродолжительное время будет идти дождь. Температура опустится до 12-17 градусов тепла.
В понедельник днем дождей не ожидается.
Ветер накроет всю страну, а температура поднимется выше: холоднее будет у моря - 18-19 градусов, а в других местах - 20-23 градуса тепла.
Вероятность дождя во вторник будет низкой. Ночью и утром туман местами снизит видимость, температура опустится до 10-15 градусов. Днем порадует летняя жара, температура поднимется до 20-25 градусов.
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