Погода: станет теплее, но ветер не успокоится

В четверг облачность снизится, вероятность дождя невелика. Температура поднимется выше, однако сохранится порывистый ветер. В Вильнюсе в первой половине дня будет пасмурно, 8 градусов тепла. Днем ожидаются прояснения, воздух прогреется до 15 градусов. В Каунасе будет ясно. Ночью 7, днем 17 градусов тепла. В Шяуляй небольшая облачность. Ночью около 6, днем 15 градусов тепла. На взморье небо будет ясным. Ночью будет 6, днем 11 градусов тепла.
В пятницу ночью без особых осадков, ветер немного ослабеет. Ночью похолодает. Днем воздух быстро прогреется. В Вильнюсе и Каунасе будет ясно, ночью 3 градуса тепла. Днем в Вильнюсе будет 19, в Каунасе около 20 градусов тепла. В Шяуляй ночью 3–4 градуса тепла, ясно. Днем воздух прогреется до 18 градусов. На взморье переменная облачность, небольшой дождь. Ночью будет 4, днем 9–11 градусов.
В субботу похолодает, местами пройдет дождь. Ожидается сильный ветер. В Вильнюсе и Каунасе будет облачно, дождь. Ночью 11, днем 15 градусов тепла. В Шяуляй переменная облачность, после обеда небольшой дождь. Температура 10–13 градусов. На взморье ветер, небольшая облачность. Температура составит 8–10 градусов.
В воскресенье ночью будет холоднее, а днем температура будет как накануне. Местами пройдут кратковременные дожди. Ожидается порывистый ветер. В Вильнюсе и Каунасе ночью 4 градуса. Днем небольшой дождь, воздух прогреется до 13–14 градусов. В Шяуляй без особых осадков. Ночью 4, днем 13 градусов тепла. На взморье облачность будет невысокой. Ночью температура составит 5, днем 10 градусов тепла.
Прогноз составлен по данным www.gismeteo.lt.
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