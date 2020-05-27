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В среду погоду в Литве обусловит зона высокого давления, которая в вечеру уступит место зоне низкого давления. Утром будет малооблачно, только на западе облаков будет больше, позже ожидается переменная облачность. После обеда и вечером местами, в основном в окрестностях Тельшяй и Шяуляй, пройдут небольшие дожди. Во второй половине дня воздух прогреется до 17-22 градусов, только на взморье из-за сильного ветра будет 14-16 градусов тепла.
Погода: станет прохладнее, пойдет дождь
© DELFI / Andrius Ufartas

В ночь на четверг к Литве приблизится атмосферный фронт. Облачность увеличится по всей стране, местами, наибольшая вероятность - на западе, пройдут дожди. Будет дуть слабый северный, северо-западный ветер. Ночью будет 6-11 градусов выше нуля.

В четверг днем над Литвой пройдет атмосферный фронт. Будет облачно с прояснениями, во многих районах пройдут небольшие дожди с грозами. Усилится северный ветер. Днем будет 14-19 градусов тепла.

В пятницу осадков будет меньше – небольшие дожди пройдут только местами. Ночью будет 4-9, днем 15-20 градусов. Будет дуть сильный северный ветер, поэтому особого тепла не будет.

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