Погода: солнца придется подождать, а снег растопит тепло

Потеплеет, выше нуля будет на всей территории Литвы. Прохладнее всего будет в Вильнюсе, Утене и Алитусе – около 2 градусов тепла. В Каунасе, Паневежисе и Шяуляй будет около 3, на взморье 5-6 градусов тепла.
В пятницу ночью в Литву придет прохлада и более обильные осадки. У моря в основном будут идти дожди, в центральных и северных районах - мокрый снег, на востоке - снег.
Похолодает больше всего на востоке страны – в Вильнюсе и Утене будет 0-2 градуса мороза, гололед. В Каунасе и Паневежисе будет около 0, а на западе будет выше нуля: в Шяуляй и Тельшяй 1, в Клайпеде 3 градуса тепла. Днем ожидаются осадки, в основном мокрый снег и дождь. На востоке будет 1-2, в Жемайтии 3-5, у моря 6-7 градусов тепла.
В субботу круглые сутки температура будет выше 0. Небольшие осадки прогнозируют на северо-востоке страны.
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