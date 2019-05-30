В ночь на пятницу ожидается небольшая облачность, будет сухо и прохладно. Температура опустится до 4-9 градусов тепла, заморозков не прогнозируют. Усилится ветер.
В пятницу днем увеличится облачность, поскольку с севера от Литвы пройдет еще один циклон. На северо-западе страны пройдет небольшой кратковременный дождь. Будет дуть юго-западный ветер. Воздух прогреется до 19-23 градусов и только на западе местами будет 15-18 градусов.
В ночь на субботу во многих районах пройдут небольшие дожди, однако ночь будет более теплой - 9-14 градусов. Днем усилится антициклон и наступит более ясная и теплая погода - 19-24 градусов.
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