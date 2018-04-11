Погода: снова ожидается потепление до 20 градусов

В среду будет прохладно. Ночью температура будет ниже на севере страны. Днем небо прояснится, однако такого тепла, как в начале недели уже не будет. Ожидается порывистый ветер. В Вильнюсе и Каунасе ночью будет облачно, без осадков, температура 3 градуса тепла. Днем будет всего 12–13 градусов. В Шяуляй в первой половине дня будет 0–1 градус. Днем будет солнечно, температура поднимется до 11 градусов. На взморье будет ясно. Ночью 4, днем 12 градусов тепла.
В четверг будет сухо и солнечно, ожидается порывистый ветер. Температура поднимется. В Вильнюсе и Каунасе без осадков, небольшая облачность. Ночью будет 5, днем 14 градусов тепла. В Шяуляй будет ясно. Ночью будет 2, днем 13 градусов тепла. У моря будет ясно. Ночью 5, днем 14 градусов тепла.
В пятницу будет хорошая погода, только будет дуть сильный ветер. Температура поднимется выше. В Вильнюсе и Каунасе будет ясно. Ночью будет 5, днем 17 градусов. В Шяуляй солнечно, температура ночью 3, днем 15 градусов тепла. На взморье ожидается сильный ветер, солнце. Ночью 7, днем 16 градусов тепла.
Прогноз составлен по данным www.gismeteo.lt.
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