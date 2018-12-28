В субботу особых перемен не ожидается. Ночью во многих районах ожидаются небольшие осадки. Местами небольшой дождь при отрицательной температуре, гололед, туман. Ночью от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла. В Вильнюсе и Утене будет около 0, в Шяуляй, Паневежисе и Каунасе 0-2, в Клайпеде 2-4 градуса тепла.

Днем также ожидаются небольшие осадки. Температура поднимется до 0-5 градусов тепла.

В воскресенье будет пасмурно и сыро. Ожидаются смешанные осадки. Температура почти не изменится.