Субботнее утро на востоке Литвы начнётся со скользких дорог и тумана, местами уменьшающего видимость. Значительных осадков не предвидится нигде до тех пор, пока днём над территорией Литвы не придёт в движение новый малоактивный атмосферный фронт.
© DELFI / Andrius Ufartas

Днём на большей части территории страны пройдёт дождь или морось, на востоке к вечеру - мокрый снег. В некоторых регионах ненадолго образуется туман, к вечеру мгла охватит большую площадь республики. Ветер западный, юго-западный, 6-11 м/с. Максимальная температура воздуха от 1 градуса тепла в восточных районах до 4-6 градусов тепла на взморье.

В воскресенье осадки предвидятся почти по всей стране, в большинстве случаев дождь и мокрый снег. Днём интенсивность осадков увеличится. Кое-где появится туман, ночью в восточных районах страны возможен гололёд. Температура на протяжении суток останется положительной, ночью термометры покажут от 0 до 4°С, днём - от 1 до 5 градусов тепла.

В понедельник погода станет более сухой. Немного похолодает, поэтому ночью, когда температура снизится до -3°С, во многих регионах на дорогах и тротуарах появится гололёд. Днём ожидается температура около 0°С.

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