Погода: снег и ветер

Во вторник будет ветрено. Во второй половине дня в западных районах Литвы пойдет снег, в некоторых местах ожидается метель. Днем в Вильнюсе и Каунасе ожидается около 5 градусов мороза. В Шяуляй ночью будет около -5 градусов. Поздно вечером ожидается снег.

На взморье ожидается сильный ветер. Днем после обеда облака принесут снег с температурой -3 градуса.

В ночь на среду снежный циклон накроет всю страну, местами ожидается сильный снег, вьюга. Будет дуть сильный юго-восточный ветер. Днем будет идти снег, ветер успокоится. В Вильнюсе и Каунасе снег будет идти весь день. Ночью будет около -7, днем около -3 градусов.

Небольшая облачность ожидается в Шяуляй, пройдет снег. Ночью будет 7 градусов, днем - 5 градусов мороза. На взморье южный ветер принесет снег. Ночью термометры фиксируют -5, днем ​​-3 градуса.

В четверг снова ожидаются осадки, местами они будут смешанными. Во второй половине дня усилится южный ветер. В ночное время в Вильнюсе и Каунасе будет -5 градусов. Днем будет около 1 градуса тепла, будут преобладать смешанные осадки.

В Шяуляй снег будет идти ночью, столбики термометров опустятся до 7 градусов мороза. Днем будет около нуля. Ночью на взморье будет около 3 градусов мороза. Во второй половине дня будет идти дождь, воздух прогреется до 2 градусов тепла.

В пятницу температура будет расти. В ночное время будет преобладать отрицательная температура, ожидается гололед, пройдет снег, на взморье ожидается снег с дождем. Во многих районах днем ожидается положительная температура, ветер, смешанные осадки. В окрестностях Вильнюса и Каунаса ночью будет около 1 градуса мороза, ожидается снегопад. Утром температура будет расти быстрее, осадки прекратятся. В течение дня ожидаются дождь и влажный снег. Воздух прогреется до 2 градусов тепла.

Как прогнозирует gismeteo.lt, в Шяуляй ожидается снег, снег с дождем. Температура будет колебаться в пределах ноля. На взморье будет 1-3 градус тепла, будет ветрено.