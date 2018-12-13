В ближайшие дни погоду в Литве определяет понемногу уходящий циклон. В четверг небо будет мрачным и серым. Местами возможны небольшие прояснения, но ненадолго.
© DELFI / Andrius Ufartas

Во многих районах ожидается небольшой снег, местами мокрый снег. Во многих районах прогнозируют гололед. Будет дуть холодный северо-восточный ветер. Днем в Вильнюсе, Варене, Алитусе, Каунасе, Мариямполе, Расейняй и Таураге около 1 градуса мороза, в Тельшяйском, Шяуляйском, Паневежском, Утенском и Биржайском регионах около 2 градусов мороза, на взморье немного выше нуля.

В пятницу во многих районах пойдет снег, однако, как и в четверг осадков будет немного. Северо-восточный ветер понемногу будет успокаиваться, но все же будет чувствоваться. Температура ночью и днем изменится: ночью 0–4 градуса мороза, днем от 3 градусов мороза до 1 градуса тепла. Холоднее всего будет на севере страны - в Шяуляй, Паневежисе, а теплее всего - на Куршской косе.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

Общество

Бастующие учителя сели за стол переговоров  в министерство приехали журналисты BBC (2)

13 декабря бастующие учителя сели за стол переговоров с...

Погода: снег будет идти по всей Литве (1)

В ближайшие дни погоду в Литве определяет понемногу...

Амит Белайте Амит Белайте Амит Белайте

Что волнует евреев Литвы: ассимиляция, сохранение традиций и эмиграция (2)

В свое время Вильнюс почитали крупнейшим центром...

kių lauko tualetų netrūksta nei kaime, nei mieste

Литва борется с уличными туалетами: какие результаты? (41)

В литовских селах все еще стоят деревянные уличные...

Oficialiai žinoma, kad pagal specialų užsakymo Vermachto generolams pagaminto modelio kopijų viso buvo išleista vos pusšimtis. Tačiau turimas S. Bartkevičiaus – ypatingas. „Niekur neteko matyti tokio modelio. Yra mažesnės versijos, nes šis yra didelis, i Oficialiai žinoma, kad pagal specialų užsakymo Vermachto generolams pagaminto modelio kopijų viso buvo išleista vos pusšimtis. Tačiau turimas S. Bartkevičiaus – ypatingas. „Niekur neteko matyti tokio modelio. Yra mažesnės versijos, nes šis yra didelis, i

Каунасец прячет в гараже эксклюзивный Mercedes-Benz – один из двух во всем мире (20)

"Продам, если потребуется купить сердце или другой...

TOP новостей

Президент Литвы : нет справок о том, что спецслужбы РФ с консерваторами способствовали забастовке (27)

Президент Литвы Даля Грибаускайте утверждает, что...

Nikolajus Storonskis Revolut

Revolut в Литве становится спецбанком (4)

Британская финтех-компания Revolut получила в Литве...

Бастующие учителя сели за стол переговоров  в министерство приехали журналисты BBC (2)

13 декабря бастующие учителя сели за стол переговоров с...

Погода: снег будет идти по всей Литве (1)

В ближайшие дни погоду в Литве определяет понемногу...

Масюлис обвинил Ландсбергиса в приходе "крестьян" к власти (7)

Возвращающийся в политику бывший лидер Движения...