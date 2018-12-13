Во многих районах ожидается небольшой снег, местами мокрый снег. Во многих районах прогнозируют гололед. Будет дуть холодный северо-восточный ветер. Днем в Вильнюсе, Варене, Алитусе, Каунасе, Мариямполе, Расейняй и Таураге около 1 градуса мороза, в Тельшяйском, Шяуляйском, Паневежском, Утенском и Биржайском регионах около 2 градусов мороза, на взморье немного выше нуля.
В пятницу во многих районах пойдет снег, однако, как и в четверг осадков будет немного. Северо-восточный ветер понемногу будет успокаиваться, но все же будет чувствоваться. Температура ночью и днем изменится: ночью 0–4 градуса мороза, днем от 3 градусов мороза до 1 градуса тепла. Холоднее всего будет на севере страны - в Шяуляй, Паневежисе, а теплее всего - на Куршской косе.
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