Погода: сначала тепло, затем - дожди

В субботу над Литвой пройдет атмосферный фронт. Ночью будет облачно, во многих районах продут дожди, особенно обильные - на западе. Днем высокая облачность ожидается на востоке, будет идти затяжной дождь, облака рассеются только к полудню. На западе после обеда ожидаются небольшие дожди, местами с грозами. Ночью будет 5-10, днем 14-19, местами 11-13 градусов тепла.
В воскресенье в первой половине ночи во многих районах пройдут дожди, потом облака рассеются, осадков станет меньше. Ночью будет 3-8 градусов тепла. Днем будут формироваться отдельные дождевые облака, до вечера небольшие дожди пройдут во многих районах, местами возможны грозы. Днем будет 13-18 градусов тепла.
В понедельник будет облачно, местами пройдут кратковременные дожди. Ночь будет спокойной, поэтому местами ожидается туман. Утром будет 2-7, днем 13-18 градусов тепла. Во вторник облачно будет на юго-востоке страны, днем там местами пройдут небольшие дожди. Утром будет 2-7, днем 12-17 градусов тепла.
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