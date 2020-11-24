В Вильнюсе утром будет без осадков, после обеда пройдет небольшой дождь. Воздух прогреется до 5–7 градусов.
В среду ночью над Литвой пройдет атмосферный фронт, поэтому ночь будет пасмурной и дождливой, больше всего осадков ожидается в Аукштайтии и Вильнюсском округе. Днем также прогнозируют осадки, но в основном в виде небольших кратковременных дождей. Ночью будет 3–7, на взморье 9 градусов тепла, днем воздух прогреется до 6–11 градусов.
В четверг ночью особых осадков не ожидается, однако во второй половине ночи и утром прогнозируют дождь при минусовой температуре и гололед. Ночью будет от -1 градуса до 4 градусов тепла, у моря 5–7 градусов тепла. Днем во многих районах пройдут дожди. Воздух прогреется до 3–8 градусов тепла, на взморье будет немного теплее.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Правительство может ограничить работу ТЦ, если не будут соблюдаться требования (62)
Правительство Литвы может ограничить работу торговых...
Карбаускис: вся фракция "крестьян" будет голосовать против кандидатуры Шимоните (14)
Фракция "крестьян" единогласно проголосует против...
У литовских курьеров самая страда: количество посылок уже сейчас больше, чем было на Рождество
У литовских курьеров самая страда. Представитель...
Президент Литвы во вторник будет беседовать с Тихановской (29)
Президент Литвы Гитанас Науседа во вторник будет...
Погода: сменяющие друг друга циклоны принесут осадки
Во вторник в первой половине дня Литва ненадолго...