Погода: сменяющие друг друга циклоны принесут осадки

В Вильнюсе утром будет без осадков, после обеда пройдет небольшой дождь. Воздух прогреется до 5–7 градусов.

В среду ночью над Литвой пройдет атмосферный фронт, поэтому ночь будет пасмурной и дождливой, больше всего осадков ожидается в Аукштайтии и Вильнюсском округе. Днем также прогнозируют осадки, но в основном в виде небольших кратковременных дождей. Ночью будет 3–7, на взморье 9 градусов тепла, днем воздух прогреется до 6–11 градусов.

В четверг ночью особых осадков не ожидается, однако во второй половине ночи и утром прогнозируют дождь при минусовой температуре и гололед. Ночью будет от -1 градуса до 4 градусов тепла, у моря 5–7 градусов тепла. Днем во многих районах пройдут дожди. Воздух прогреется до 3–8 градусов тепла, на взморье будет немного теплее.