После дождя успокоится ветер, со второй половины ночи местами ожидается туман. Будет дуть слабый ветер. Ночью температура опустится до 14-19 градусов. Днем процессы активизируются. Облачность повысится, и почти повсюду пройдут дожди. Местами прогнозируют грозы, местами поднимется ветер до 15-20 м/с. После полудня будет 26-31 градус тепла.
В ночь на воскресенье через Литву будет проходить холодный атмосферный фронт. За ним придет зона облаков, которая принесет кратковременные дожди с грозами. Во время грозы местами поднимется ветер до 15 м/с. Утром температура будет 12-17 градусов. Днем небольшие дожди возможны лишь в Аукштайтии и Дзукии. Воздух прогреется до 21-26 градусов, на взморье до 20 градусов.
С понедельника дождевые облака снова будут обходить Литву стороной. ветер принесет с континента новую волну жаркого воздуха.
Электросамокаты сводят с ума жителей, Вильнюсская мэрия вводит новые правила (2)
Рост числа людей на самокатах в Вильнюсе вызывает не...
Идет новая волна жары, потом станет прохладнее (2)
Отдыхающих ждут хорошие новости, которые совсем не по...
Скандал в Мажейкяй: специалист по защите прав детей явилась на опрос подростка пьяной (9)
7 июня, в 9.00 ч., на запланированный опрос подростка в...
TOP новостей
Электросамокаты сводят с ума жителей, Вильнюсская мэрия вводит новые правила (2)
Рост числа людей на самокатах в Вильнюсе вызывает не...
Отдыхающих в Паланге встречает полоса препятствий (34)
В прошлом году Паланга утопала в пыли, в этом году...
Ожелите после печального опыта: больше не буду сообщать в полицию о пьяном водителе (48)
Общественный деятель Нийоле Ожелите в фейсбуке...
Владимир Милов: Смысл существования российской власти будет сводиться к выживанию и самообороне от людей Специально для DELFI (147)
В России выстроена автократическая феодальная...