После дождя успокоится ветер, со второй половины ночи местами ожидается туман. Будет дуть слабый ветер. Ночью температура опустится до 14-19 градусов. Днем процессы активизируются. Облачность повысится, и почти повсюду пройдут дожди. Местами прогнозируют грозы, местами поднимется ветер до 15-20 м/с. После полудня будет 26-31 градус тепла.

В ночь на воскресенье через Литву будет проходить холодный атмосферный фронт. За ним придет зона облаков, которая принесет кратковременные дожди с грозами. Во время грозы местами поднимется ветер до 15 м/с. Утром температура будет 12-17 градусов. Днем небольшие дожди возможны лишь в Аукштайтии и Дзукии. Воздух прогреется до 21-26 градусов, на взморье до 20 градусов.

С понедельника дождевые облака снова будут обходить Литву стороной. ветер принесет с континента новую волну жаркого воздуха.