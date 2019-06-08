В ночь на субботу облака рассеются. Небольшой дождь возможен лишь до полуночи.
Audra ir žaibas prie Vilniaus
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После дождя успокоится ветер, со второй половины ночи местами ожидается туман. Будет дуть слабый ветер. Ночью температура опустится до 14-19 градусов. Днем процессы активизируются. Облачность повысится, и почти повсюду пройдут дожди. Местами прогнозируют грозы, местами поднимется ветер до 15-20 м/с. После полудня будет 26-31 градус тепла.

В ночь на воскресенье через Литву будет проходить холодный атмосферный фронт. За ним придет зона облаков, которая принесет кратковременные дожди с грозами. Во время грозы местами поднимется ветер до 15 м/с. Утром температура будет 12-17 градусов. Днем небольшие дожди возможны лишь в Аукштайтии и Дзукии. Воздух прогреется до 21-26 градусов, на взморье до 20 градусов.

С понедельника дождевые облака снова будут обходить Литву стороной. ветер принесет с континента новую волну жаркого воздуха.

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