Осадков не ожидается. Будет дуть северный ветер. Местами ожидается гололед. Ночью температура опустится до 6-11 градусов мороза, днем

будет от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла.

В субботу также будет холодно, однако придут облака, усилится ветер, все это принесет перемены. Синоптик Тадас Кантаутас сказал LRT, что в субботу температура начнет подниматься.

В субботу ночью будет 6–11 градусов мороза. Днем увеличится облачность, на севере возможны осадки, в основном снег, кое-где морось, поэтому прогнозируют гололед. Температура начнет подниматься, на юго-востоке ожидается 1–3 градуса мороза, в центральной Литве около 0, а на севере, на западе страны местами будет 1–2 градуса тепла.

В воскресенье без особых осадков, только местами ожидается небольшая морось. Станет теплее. Ночью будет от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. Днем ожидаются небольшие прояснения, температура поднимется до 3–7 градусов тепла.