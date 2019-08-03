После холодной субботней ночи, с утра начнет увеличиваться облачность. На севере облака появятся раньше всего, поэтому и дождь там пойдет уже утром.
© DELFI / Karolina Pansevič

На остальной территории прояснений будет больше, однако после полудня все же пройдут небольшие дожди. Местами пройдут дожди с грозами. Теплее всего будет в Алитусе, Каунасе и Мариямполе, там воздух прогреется до 20-22 градусов. На остальной части территории Литвы будет 18-19, а кое-где на северо-востоке будет всего 17 градусов тепла.

Ночь на воскресенье также будет прохладной. Температура опустится до 7-12, местами до 6 градусов тепла. Днем будет 17-22. Снова во многих районах пройдут дожди. Особенно обильные дожди прогнозируют на севере, там возможны грозы.

Новая неделя начнется с перемен. Небольшой и кратковременный дождь пройдет лишь местами. Ночью будет 7-12, днем 17-22 градусов тепла.

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