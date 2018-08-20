Погода: синоптики предупреждают, что усилится ветер и ждет гроза

В понедельник прогнозируют кратковременный дождь, местами с грозами, поднимется порывистый ветер. Температура воздуха составит 25–30, на взморье – 21–23 градусов.
На взморье прогнозируют сильный ветер, во второй половине дня до 15–17 м в секунду. В Мариямпольском, Каунасском, Утенском, Алитусском и Укмергском округах во второй половине дня прогнозируют грозу, усилится ветер.
Жителей Алитусского округа предупреждают, что их ждет жара: температура поднимется до 30 градусов.
Во вторник во многих районах пройдут небольшие дожди, местами с грозами. Температура ночью 13–18, днем – 19–23 градусов тепла.
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