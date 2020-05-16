Погода: синоптики пока никаких перемен не обещают

Днем будет облачно с прояснениями, больше солнца будет на юге страны. Время от времени будут идти небольшие холодные дожди. будет дуть холодный ветер, скорость ветра 15–20 м/с. Будет достаточно прохладно, всего 9–14 градусов, на юге местами будет 15 градусов тепла.
В воскресенье Литва будет находиться в зоне действия циклона. Будет пасмурно и дождливо. Снова будет дуть сильный юго-западный ветер, скорость порывов будет достигать 15–20 м/с, местами 22 м/с. Ночью будет ветрено и дождливо, температура составит 4–9 градусов, а днем снова будет всего 10–15 градусов тепла.
Хорошей погоды не будет и в начале следующей недели. Снова ожидаются дожди и ветер. В ночь на понедельник будет 3–8 градусов тепла, днем 10–15 градусов выше нуля.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Жесткие требования карантина – не перегнули ли палку в Литве (58)
Как Литва, так и другие страны Европы для обуздания...
Гримасы коронавируса: предприниматели "пожилых людей" внутрь не впускают (46)
Постоянные напоминания Минздрава о том, что пожилым...
Компания Kidy Tour продала половину билетов и узнала, что не сможет летать (8)
Литовский туроператор Kidy Tour не получил разрешение на...
Сравнение стран, которые борются с пандемией: в Литве может быть 14 000 переболевших (4)
Профессор Вильнюсской Сантаришкской клиники Витаутас...