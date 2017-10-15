Погода: синоптики обещают по-осеннему красивую неделю

Начало следующей недели ожидает быть теплым, сообщает "Литовское радио", ссылаясь на синоптиков.
В понедельник усиление дождя уже не ожидается. В первой половине ночи будет прохладно, позже подтянутся небольшие облака. Местами возможен туман.Температура ночью упадет до 5-9 градусов, на взморье она будет колебаться около 10-12 градусов. Несмотря на то, что солнце часто будет скрываться за облаками, воздух прогреется до 15-19 градусов. Ветер юго-западный, средней силы.
Во вторник тепло еще задержится, будет облачно с прояснениями, местами вероятен небольшой кратковременный дождь. Ночью уже будет теплее, температура упадет не ниже 15-17 градусов.
Синоптики надеются, что теплая и сухая погода продержится большую часть недели и, вероятно, испортится на выходных.
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