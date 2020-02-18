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Во вторник днем ожидается высокая облачность с небольшими прояснениями. Ожидаются небольшие осадки, в основном дождь. Будет дуть сильный ветер, порывы ветра составят 15–18 градусов, местами до 20 м/с. Температура воздуха будет от 4 градусов тепла в Жемайтии до 5–7 в других районах, а в на южной оконечности страны - до 8 градусов тепла.
Погода: сильный ветер, температура будет достаточно высокой
© DELFI / Domantas Pipas

В среду ночью во многих районах ожидаются осадки, в основном дождь и мокрый снег. В Алитусском районе прогнозируют гололед. Будет дуть сильный ветер, на западе порывы ветра достигнут 15–18 м/с. Температура воздуха составит 0-4 градуса.

В среду днем во многих районах пройдут дождевые облака. Больше всего осадков прогнозируют на западе. По-прежнему будет дуть сильный ветер, однако опасные порывы возможны лишь местами. Днем будет от 3 градусов тепла у Тельшяй до 7 в окрестностях Мариямполе.

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