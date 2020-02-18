Погода: сильный ветер, температура будет достаточно высокой

В среду ночью во многих районах ожидаются осадки, в основном дождь и мокрый снег. В Алитусском районе прогнозируют гололед. Будет дуть сильный ветер, на западе порывы ветра достигнут 15–18 м/с. Температура воздуха составит 0-4 градуса.
В среду днем во многих районах пройдут дождевые облака. Больше всего осадков прогнозируют на западе. По-прежнему будет дуть сильный ветер, однако опасные порывы возможны лишь местами. Днем будет от 3 градусов тепла у Тельшяй до 7 в окрестностях Мариямполе.
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