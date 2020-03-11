Погода: сильный ветер принесет осадки

11 марта днем время от времени ожидаются прояснения и даже будет выглядывать солнце. Дождь тоже не будет очень назойливым. В большинстве районов осадки будут идти время от времени.
Только юго-западный ветер разыграется еще больше. Его порывы почти везде достигнут 15-20 м/с, а на взморье до 23 м/с. Температура поднимется до 5-8, местами до 9-10 градусов.
В ночь на четверг без осадков. Местами будет дуть тот же порывистый ветер до 15-20 м/с. Температура будет колебаться в пределах 1-6 градусов. Днем погода снова испортится. Пойдет дождь. Западный ветер станет еще более порывистым. Порывы ветра будут достигать 17-22 м/с, а местами до 27 м/с, поэтому на Балтийском море разыграется буря.
Однако в этот день, несмотря на ветер и дождь, будет 6-11 градусов тепла. По мере приближения выходных ветер успокоится, зато похолодает.
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