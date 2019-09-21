Погода: сильный ветер отгонит тепло, дожди ненадолго прекратятся

Сегодня погода в Литве будет определяться южным краем циклона. С прохождением фронта потепления атмосферы наша земля войдет в самую теплую часть циклона, так называемый теплый сектор циклона, но не везде будет тепло.
© DELFI / Orestas Gurevičius

В первой половине дня восточные районы страны будут покрыты густыми теплыми облаками фронта, которые приведут к моросящему дождю. Облака и влажность не позволят воздуху прогреться, поэтому максимальная температура здесь составит всего 13-15 градусов.

В западных районах будет больше слабых дождей, днем температура будет колебаться между 16 и 18 градусами. Сильный западный ветер с порывами до 15 м / с предотвратит дальнейшее потепление.

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Литва останется в теплом секторе циклона в воскресенье вечером. Небольшая облачность, но значительного дождя не ожидается. Морозов также не будет, температура воздуха останется мягкой - 7-12 градусов по Цельсию, а на морском побережье будет около 14 градусов по Цельсию.

Литва будет входить в более холодную часть арктического антициклона в начале следующей недели. Вероятность дождя в целом уменьшится, ветер утихнет, но ночью есть вероятность заморозок.

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