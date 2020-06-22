Погода сильно изменится: надо готовиться к разным сценариям

Во вторник с запада приблизится атмосферный фронт. Густые облака заволокут небо на юго-западе, там во многих районах пройдут дожди, местами сильные с грозами, во время грозы будет усиливаться ветер. На северо-востоке облачность будет небольшой, вероятность осадков невелика. Ночью будет 13-18, днем до 22-27, на взморье 19-21 градусов тепла. До полуночи во многих районах пройдут небольшие дожди, наибольшей вероятность осадков будет на юге, температура составит 17-20 градусов.
В среду с запада придет зона высокого давления – погода улучшится. Ночью облака рассеются, небольшие дожди возможны лишь в первой половине ночи, Днем ожидается небольшая облачность, без осадков. Во второй половине ночи будет 12-17 градусов, днем воздух быстро прогреется - до 24-29 градусов тепла, только у моря будет немного прохладнее.
В четверг погоду обусловит антициклон. Ночью будет спокойно и без осадков - 12-17 градусов тепла. Днем малооблачно, без осадков, воздух прогреется до 26-31 градусов тепла. У моря будет прохладнее - 23-25 градусов.
В пятницу будет малооблачно и сухо. Ночью будет 13-18, днем 26-31, на взморье 23-25 градусов тепла.
По нынешним данным, в выходные возможны осадки, но по-прежнему будет тепло.
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