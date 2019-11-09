Погода: серое небо обещает дождь, но не холод

В Вильнюсе также будет пасмурно, утром пройдет небольшой дождь. Днем воздух прогреется до 10 градусов тепла.
В ночь на воскресенье погода изменится незначительно, ожидается облачная погода местами с небольшими осадками. Меньше всего вероятность осадков на северо-западе. Будет дуть сильный ветер, на взморье его порывы достигнут 15–17 м/с. Ночью температура опустится до 3–8 градусов, прохладнее всего будет в Дзукии.
В воскресенье днем начнет подниматься давление, вероятность дождя будет невелика, местами выглянет солнце. Температура воздуха, как и в последние дни, будет 6–11 градусов тепла, теплее всего будет у моря.
В понедельник в Литву придет еще один южный циклон, но на этот раз в Литве окажется его прохладная часть. Снова во многих районах пройдут дожди, особенно интенсивные - ночью. Ночью будет 2–7, днем 5–8 градусов тепла.
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