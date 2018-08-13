Погода: с юга снова придет волна тепла

В понедельник во многих районах ожидаются дожди, будет пасмурно. Днем будет 20 градусов тепла, на юге – 23–25 градусов.
Во вторник ночью дожди прекратятся, облака рассеются, температура ночью будет 10–14, на взморье – 15–16 градусов. Днем будет жарко, но из-за высокой влажности будут формироваться дождевые облака. На западе пойдет дождь, поэтому в первой половине дня там буде прохладнее – 21–23 градуса.
На юге и в центральной части страны будет 25–28 градусов, местами до 30 градусов. Ливни и грозы ожидаются после обеда или поздно вечером, до восточных районов во вторник они не дойдут.
В среду будет прохладнее. Днем ожидается кратковременный дождь, днем будет 21–24 градуса тепла.
В четверг и пятницу без дождя: будет солнечно и спокойно. Днем температура поднимется до 22–25 градусов.
В выходные местами будут формироваться дождевые облака, местами с грозами. Будет тепло, днем местами до 27 градусов.
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