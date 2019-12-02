Погода: с середины недели выпавший снег смоет дождь

В ночь на вторник на востоке и на юге пройдет небольшой снег, на взморье возможны небольшие смешанные осадки. Облака рассеются, утром будет 2-7 градусов мороза, на взморье около 0 градусов. Днем будет солнечно, возможен небольшой снег. После обеда будет около 0, на взморье 4 градуса тепла. Из-за снежного покрова и низкой температуры в большинстве районов ожидается гололед.

В среду над Северной Скандинавией установится мощный циклом, Литва окажется в его ветреной, но теплой части. Ночью на смену снегу придет дождь, днем небольшие осадки (мокрый снег или дождь) ожидаются на юге и на востоке страны. Ночью возможен гололед. Из-за потепления местами прогнозируют туманы. Ночью будет 0–5 градусов мороза, на западе 2–4 градуса тепла, а днем уже будет 3–8 градусов тепла.

В четверг прогнозируют мрачную погоду, ночью почти по всей стране, а днем в Алитусском, Вильнюсском и Утенском округах возможны дожди или морось. По-прежнему будет дуть сильный и порывистый западный ветер. Ночью будет 2–6 градуса тепла, днем 4–8 градусов выше нуля.

В пятницу дождевые облака пройдут над северными районами. На северо-западе возможны дожди. Будет дуть сильный юго-западный ветер - во многих районах 15–17 м/с, а на взморье до 20 м/с. Температура ночью от -1 на востоке до 4 градусов на севере, на взморье будет 6 градусов тепла, днем будет 2–7 градусов тепла. Там, где температура будет отрицательной, прогнозируют гололед.

В выходные будет ветрено, похолодает – на смену дождю придет мокрый снег.