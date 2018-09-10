Погода: с середины недели пойдут дожди

Во вторник ночью будет сухо. Утром водители должны проявить осторожность, местами возможен туман. Утром будет прохладно, всего 10-12 градусов. Днем на большей части территории страны пройдут небольшие дожди. Теплее всего будет на юге страны: в Вильнюсе, Каунасе, Алитусе - 23, а на западе - 19-22 градуса.

В среду ожидаются перемены. С севера к Литве приблизится циклон. Больше всего это коснется северных районов. Ночью дожди пойдут в Клайпеде, Тельшяй, Таураге и Шяуляй, дожди там будут идти и днем, осадки также ожидаются в Паневежисе и Утене. Будет не только сыро, но и ветрено. На юге страны погода будет получше, дожди ожидаются лишь местами. Кроме того, днем там будет теплее: в Вильнюсе и Каунасе 23 градуса, на юге до 25 градусов. В Жемайтии будет всего 18 градусов тепла.

В четверг в первой половине дня дожди еще ожидаются в северных и западных районах. Позже облака рассеются. Утром во многих районах будет 12-14 градусов. Днем уже не будет так пасмурно, как в среду, а дожди пройдут лишь местами. Однако температура такой высокой уже не будет: в Клайпеде и Шяуляй ожидается 18, в Каунасе 19, а в столице около 20 градусов.

В пятницу ночью местами будет ясно, поэтому температура упадет до 7-9 градусов, на взморье будет 12 градусов. В пятницу днем будет солнечно, воздух прогреется до 17-21 градуса. К вечеру увеличится облачность, пройдут дожди.

В субботу сырая погода будет на юго-востоке страны, на западе без дождя. Ночью 10-14, днем 18-20 градусов.

В воскресенье ночью небольшие дожди пройдут на взморье, в других районах будет сухо. Температура будет похожей. Днем пройдут небольшие дожди, а температура уже поднимется не так высоко, как в начале недели: в Вильнюсе и Каунасе будет 19, в Клайпеде 18 градусов тепла.