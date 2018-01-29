Погода: с середины недели ожидает снег и мороз

В понедельник ожидаются смешанные осадки, а также сильный ветер до 15/20 метров в секунду. Температура поднимется до 1-5 градусов.

Во вторник сохранится похожая погода.

В среду и четверг, по словам синоптика, ожидается небольшой мороз. Кроме того, все чаще будет идти снег.

"Напоминающая о зиме погода может установиться в конце недели", - говорит Сакалаускас.