Погода: с середины недели ожидает снег и мороз

Хотя еще в начале недели будет дождь и плюсовая температура, примерно со среды может ударить мороз и выпасть снег, утверждал радио ЛРТ синоптик Витаутас Сакалаускас.
Augintinio priežiūra žiemą
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В понедельник ожидаются смешанные осадки, а также сильный ветер до 15/20 метров в секунду. Температура поднимется до 1-5 градусов.

Во вторник сохранится похожая погода.

В среду и четверг, по словам синоптика, ожидается небольшой мороз. Кроме того, все чаще будет идти снег.

"Напоминающая о зиме погода может установиться в конце недели", - говорит Сакалаускас.

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