Погода: с середины недели ожидает снег и мороз

В понедельник ожидаются смешанные осадки, а также сильный ветер до 15/20 метров в секунду. Температура поднимется до 1-5 градусов.
Во вторник сохранится похожая погода.
В среду и четверг, по словам синоптика, ожидается небольшой мороз. Кроме того, все чаще будет идти снег.
"Напоминающая о зиме погода может установиться в конце недели", - говорит Сакалаускас.
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