В Сочельник еще подморозит, а в первый день Роджества придёт оттепель. Синоптики прогнозируют, что со вторника в Литве минусовая температура сменится плюсовой.
© DELFI / Šarūnas Mažeika

В Сочельник ожидается облачная, местами с небольшими прояснениями погода. Немного усилится пронизывающий северо-западный ветер, в некоторых местах ожидается снегопад, более обильный в средней части Литвы и в Жемайтии. В других местах возможен дождь со снегом. Температура днём будет колебаться от 0 до -5°С, дороги и тротуары покроются гололёдом.

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Во вторник ночью в большинстве районов пройдут небольшие снегопады, толщина снежного покрова в южных и восточных районах увеличится на 1-2 см. Ветер утихнет. Температура во многих местах достигнет 4-6 градусов мороза, местами в северных и восточных районах может похолодать до -7--8°С, на взморье до -2°С. Будет скользко.

В первый день Рождества в Литве потеплеет. Осадки ожидаются почти по всей территории страны. В большинстве случаев возможен снегопад, но в западных районах снег станет мокрым, а на взморье возможен дождь. В западной части страны видимость местами уменьшит туман, сформируется гололедица. Местами возможен гололёд.

Температура воздуха будет отличаться разнообразием: на востоке страны ожидается 2-4 градуса мороза, в окрестностях Мариямполе, Каунаса и Шяуляй будет около нуля, на взморье термометры покажут 2-4 градуса тепла.

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