Погода: с каждым днем будет все прохладнее

Во вторник в первой половине дня ветер успокоится, ожидаются прояснения. Позже облачность увеличится, придут дожди. Сначала они начнутся на западе страны, там местами пройдут очень сильные дожди с грозами. Кроме того, на западе снова усилится ветер, порывы составят 15-18 м/с. Порывистый ветер ожидается и на юге и на юго-западе Литвы. В других районах время от времени будут идти дожди, будет дуть ветер средней силы. Воздух прогреется до 11-16 градусов.
Дождливой погода будет и в среду, возможны грозы. Все еще будет дуть холодный ветер, порывы ветра составят 7-12 м/с, местами днем до 15-18 м/с. Ночью температура будет 4-9, днем 12-16 градусов тепла.
В четверг ситуация практически не изменится, однако в пятницу придет более сухая масса воздуха, будет дуть неприятный северо-западный ветер. Ночью местами пройдут дожди. Будет холодно – 3-8 градусов, местами на поверхности почвы возможны заморозки 0-2 градуса тепла. Днем возможны кратковременные дожди. Воздух прогреется только до 10-15 градусов.
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