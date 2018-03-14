В среду станет холоднее. Во многих районах пройдут дожди, местами со снегом. В Вильнюсе и Каунасе будет 3–5 градусов тепла. Время от времени ожидаются осадки. В Шяуляй прогнозируют снег с дождем. температура будет всего 1–2 градуса тепла, вечером будет ниже нуля, возможен гололед. На взморье около 2 градусов тепла, смешанные осадки.

В четверг ночью на юге страны ожидается небольшой снег. Днем облачность снизится. В Вильнюсе и Каунасе небольшой снег, до -3 градусов. Днем в Вильнюсе около 2, в Каунасе – до 3 градусов тепла. В Шяуляй небольшая облачность. Ночью до -5 градусов. Днем не больше 1 градуса тепла. На взморье ночью -3 градуса. Днем небо будет солнечным, воздух прогреется до 2 градусов.

В пятницу переменная облачность, днем температура будет ниже нуля, ожидается сильный порывистый ветер. В Вильнюсе и Каунасе переменная облачность. Ночью -5, днем -2 градуса мороза. В Шяуляй ночью облачность повысится, будет до -6 градусов. Днем ожидаются прояснения, температура около -4 градусов. На взморье из-за облаков выглянет солнце. Ночью будет -5, днем -2 градуса.

Согласно прогнозам www.gismeteo.lt, в выходные сохранится сильный ветер, поэтому будет холодно. Ощущаемая температура ночью будет -20 градусов, днем она также будет намного ниже, чем фиксируют термометры. В субботу возможны осадки.