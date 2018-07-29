Погода: с каждым днем будет становиться все жарче

В воскресенье днем во многих районах ожидаются дожди с грозами, местами сильные.
© DELFI / Kiril Čachovskij

Менее облачно будет на востоке страны. Здесь воздух прогреется до 30-32, а местами до 33 градусов. На остальной части страны будет 26-29 градусов, в Клайпеде 27-29 градусов.

В ночь на понедельник во многих районах пройдут дожди. Местами с грозами. Температура 17-22 градусов.

В понедельник днем местами ожидаются кратковременные дожди, кое-где с грозами. Воздух прогреется до 28-33 градусов. В Паневежисе будет 31-33, в Клайпеде 29, в Вильнюсе, в Каунасе, в Шяуляй и Утене 30-32 градуса.

В ближайшие дни по-прежнему будет жаркая погода.

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