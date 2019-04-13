В субботу в стране будет облачно с прояснениями. Осадков не ожидается. Утром будет холодно, местами ниже 0, однако днем потеплеет, в Кауансе воздух прогреется до 8, в Вильнюсе, Паневежисе, Шяуляй и Клайпеде будет 7 градусов тепла.

В субботу ночью слой облаков уменьшится, будет малооблачно и сухо. Будет дуть слабый северо-восточный ветер. На севере в ночь на воскресенье будет около 0, а на юге и на западе местами до 1-2 градуса мороза.

В воскресенье днем облачность немного увеличится. Днем воздух прогреется до 7-9, у моря солнце будет появляться чаще, местами оно прогреет воздух до 10 градусов тепла. Будет дуть сильный северо-восточный ветер (7-12 м/с).