Погода: с каждым днем будет становиться теплее

В четверг сохранится порывистый ветер. На севере страны небо будет ясным, на юге в небе появятся облака. В Вильнюсе и Каунасе ночью 2–3, днем 12 градусов тепла. Ожидается переменная облачность. В Шяуляй будет ясно. Ночью около 0, днем 11 градусов тепла. На взморье облачность будет невысокой. Ночью 3, днем 12 градусов тепла.
В пятницу в первой половине дня местами будет облачно, после обеда небо прояснится. Станет еще теплее, будет дуть все тот же неспокойный ветер. В Вильнюсе и Каунасе ночь будет облачной. Ночью 5, днем 14 градусов тепла. В Шяуляй небо будет ясным. Ночью 1, днем 13 градусов тепла. На взморье облачно, ночью 6 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 14 градусов, однако будет ветрено.
В субботу будет еще теплее, примерно 15–19 градусов. Однако после обеда ожидается дождь, местами гроза. В Вильнюсе и Каунасе ночь будет ясной, температура 6 градусов. Во второй половине дня дождь, воздух прогреется до 16–17 градусов. В Шяуляй в первой половине дня будет ясно, температура составит 4 градуса тепла. Днем будет 14 градусов, облачность увеличится. На взморье ожидается сильный ветер, переменная облачность, дождь. Ночью будет 7, днем около 15 градусов тепла.
В воскресенье местами ожидается облачная погода, местами дождь. Во многих районах температура поднимется еще выше, на юге страны будет около 20 градусов тепла. В Вильнюсе и Каунасе переменная облачность, кратковременный дождь. Ночью будет 9, днем около 18 градусов тепла. В Шяуляй будет облачно с дождем, температура 9–13 градусов тепла. На взморье 5–12 градусов, в первой половине дня дождь.
Согласно прогнозам www.gismeteo.lt, в начале следующей недели будет также тепло, сильных осадков не ожидается.
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