Погода: прохлада не за горами

Во второй половине дня в восточных и северных районах будут дождевые тучи, пройдут дожди с грозами, в некоторых местах усилятся порывы ветра, в остальной части страны будет малооблачно, вероятность дождя будет низкой. После обеда температура поднимается до 24-29, на взморье - до 21-23 градусов. Легкий западный, северо-западный ветер.
В понедельник ночью облака быстро рассеются, дождя не будет. Будет дуть легкий ветер. Утром воздух охладится до 13-18 градусов.
В понедельник атмосферный фронт подойдет с запада. Западная часть страны будет покрыта более плотными облаками, пройдут кратковременные ливни, местами сильные и с грозами. В восточной части страны будет более ясная погода, с полудня пройдут кратковременные дожди с грозами, в некоторых местах сильный дождь, с усилением порывов ветра во время грозы. Температура поднимется до 24-29 градусов, и только на 20-23 градусов в западной части страны.
Во вторник в стране ожидается прохладная погода. Пройдут кратковременные дожди, будет дуть свежий и сильный западный ветер. Ночью температура опустится до 13-18, днем она поднимется до 19-24 градусов.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Строгие правила - не для всех: нелегально обедали члены Сейма, но предлагается назначить штраф только главе кафе (58)
Полиция установила, в кафе Сейма были нарушены законы,...
После повторяющихся неполадок с банками - совет для литовцев: имейте наличные деньги хотя бы на неделю (21)
Во время карантина нам советовали отказаться от...
Приехавшие через месяц забрать маму из больницы оцепенели: до этого была бодрой, сейчас - чуть живая (6)
Каунасским врачам предъявлено еще одно обвинение после...
Науседа поблагодарил уходящих советников: посредством выбора новой команды посылает сообщение о своих ключевых приоритетах
Президент Гитанас Науседа поблагодарил своих бывших...
Хозяева пляжных кафе: стыдно перед иностранцами, люди смеются и приносят свою выпивку (150)
Летний сезон на литовском взморье - в самом разгаре, но...