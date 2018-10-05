По словам синоптика, дождь в пятницу будет небольшой, местами просто морось.
Несмотря на дождь, воздух в пятницу прогреется до 11-16 градусов. Немного теплее будет на взморье.
Старший синоптик ЛГС Тадас Каунаутас заметил, что в субботу будет сухо и тепло.
"В субботу ночью облачность снизится. Сначала небо расчистится на западе, а на севере облака продержаться до утра. На севере страны в первой половине ночи пройдет небольшой дождь", – сказал синоптик. - Ночь будет теплой – 6-10 градусов".
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