В пятницу утром облачность увеличится на всей территории страны. "В пятницу в Литве будет облачно, поскольку ночью в западную часть придет теплый атмосферный фронт, который направится на восток. Днем во многих районах пройдут небольшие дожди", – сказала синоптик Литовской гидрометеорологической службы Эдита Гечайте.

По словам синоптика, дождь в пятницу будет небольшой, местами просто морось.

Несмотря на дождь, воздух в пятницу прогреется до 11-16 градусов. Немного теплее будет на взморье.

Старший синоптик ЛГС Тадас Каунаутас заметил, что в субботу будет сухо и тепло.

"В субботу ночью облачность снизится. Сначала небо расчистится на западе, а на севере облака продержаться до утра. На севере страны в первой половине ночи пройдет небольшой дождь", – сказал синоптик. - Ночь будет теплой – 6-10 градусов".

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