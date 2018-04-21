В субботу ночью без особых осадков, днем облачность увеличится, местами пройдут дожди, усилится ветер. Будет прохладнее. В Вильнюсе и Каунасе ночь будет ясной, температура составит 11 градусов. Днем облачно, возможен небольшой дождь, воздух прогреется до 16 градусов. В Шяуляй 11–14 градусов тепла, переменная облачность, небольшой дождь. На взморье небольшая облачность, температура 8–10 градусов, ветер.

В воскресенье также местами пройдет дождь, будет ветрено, днем температура будет примерно такой же как в субботу. Ожидается порывистый ветер. В Вильнюсе и Каунасе небольшая облачность, во второй половине дня небольшой дождь. Ночью 4, днем 15 градусов тепла. В Шяуляй ночью 4 градуса. Днем увеличится облачность, вечером возможен небольшой дождь, температура поднимется до 14 градусов. На взморье без особых перемен. Ночью 5, днем 9 градусов тепла.

Прогноз составлен по данным www.gismeteo.lt.