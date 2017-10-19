Погода: прогнозируют первые снежинки

В четверг утром местами пройдет несильный дождь, ожидается туман. Днем прогнозируется ясная погода, слабый восточный, северо-восточный ветер. В окрестностях Вильнюса и Каунаса днем будет 11-12 градусов тепла. В Шяуляй ночью будет преобладать ясная погода, прогнозируется 10 градусов тепла. На взморье день будет солнечным, температура повысится до 12 градусов.

По прогнозам, пятница будет более прохладной. Ночь будет ясной и прохладной. Облачность усилится днем, будет пасмурно, будет дуть несильный юго-восточный ветер. В Вильнюсе и Каунасе первая половина суток будет ясной, с температурой от 2 до 4 градусов выше ноля. В течение дня появятся облака, воздух прогреется до 10 градусов тепла.

В Шяуляй ночное небо будет ясным, ожидается 3 градуса тепла. После обеда будет облачно, температура повысится до 9 градусов. Ночь будет ясной на литовском побережье, но к утру небо заволокут тучи. Ночью будет около 6, днем - около 11 градусов тепла.

В субботу дождь пройдет по всей стране, будет дуть сильный восточный ветер. В Вильнюсе и Каунасе ночью и днем будет преобладать пасмурная погода, ожидаются осадки. В Вильнюсе температура будет колебаться в районе 7-8, в Каунасе - 9-10 градусов тепла. Во второй половине дня будет холодать.

В Шяуляй ожидается пасмурная погода. Ночью будет около 8, днем - всего 6 градусов тепла. Дождливая погода ожидается также на взморье. Ночью термометры будут фиксировать 10, днем - 9 градусов тепла.

В воскресенье сохранится порывистый восточный, юго-восточный ветер. Ночь будет ясной, местами ожидаются заморозки. Днем солнце скроют облака, местами пройдет дождь. В окрестностях Вильнюса и Каунаса будет преобладать малооблачная погода. В Вильнюсе будет около 1-3, в Каунасе около 4 градусов тепла. Днем будет облачно, возможен небольшой дождь. Температура повысится до 7 градусов тепла.

В Шяуляй ночью температура будет колебаться в пределах 1 - 3 градусов тепла, будет ясно. Облачность будет расти в течение дня, а температура повысится всего до 6 градусов. Вечером пройдет дождь. На взморье ожидается 6-7 градусов тепла. Будет дуть сильный ветер, пройдет дождь.

Согласно прогнозам погоды gismeteo.lt, в начале следующей недели погода будет очень неприятной: ожидается сильный ветер, низкие температуры и снег с дождем.