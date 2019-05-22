Температура воздуха будет как накануне. Теплее всего будет в центральной части Литвы - 28-29, в других регионах 26-27 и только на взморье, когда поднимется ветер, будет 24-25 градусов.
День будет жарким и душным.
В ночь на четверг дожди пройдут лишь местами. Температура составит 12-16 градусов. Днем придет атмосферный фронт. Он станет активнее с полудня, поэтому в первой половине дня во многих районах воздух успеет прогреться до 23-28 градусов. На взморье будет 19. До вечера кратковременные дожди с грозами распространятся по всей стране, поднимется ветер.
В пятницу также ожидаются дожди. Днем температура будет на 5-7 градусов ниже, чем накануне.
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