Погода: прогнозируют грозу и сильный ветер

В пятницу будет немного прохладнее, осадков ожидается меньше, чем в начале недели.
Karštis Kaune
© DELFI / Rafael Achmedov

В пятницу ночью без дождя, во многих районах кратковременные дожди ожидаются днем, возможна гроза. Будет дуть северо-восточный ветер, порывы 4–9 м/с. Днем, во время грозы, порывы ветра усилятся до 14 м/с. Ночью будет 15–20, днем 25–30 градусов.

Самая высокая температура ожидается в Клайпеде, Шяуляй, Каунасе и Паневежисе, там будет 27 градусов тепла. Только в Вильнюсе будет на 1 градус меньше. В Выходные будет еще жарче.

В субботу во многих районах пройдут небольшие дожди, а в воскресенье вероятность дождя невелика.

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