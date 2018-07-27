Погода: прогнозируют грозу и сильный ветер

В пятницу ночью без дождя, во многих районах кратковременные дожди ожидаются днем, возможна гроза. Будет дуть северо-восточный ветер, порывы 4–9 м/с. Днем, во время грозы, порывы ветра усилятся до 14 м/с. Ночью будет 15–20, днем 25–30 градусов.

Самая высокая температура ожидается в Клайпеде, Шяуляй, Каунасе и Паневежисе, там будет 27 градусов тепла. Только в Вильнюсе будет на 1 градус меньше. В Выходные будет еще жарче.

В субботу во многих районах пройдут небольшие дожди, а в воскресенье вероятность дождя невелика.