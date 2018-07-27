Погода: прогнозируют грозу и сильный ветер

В пятницу ночью без дождя, во многих районах кратковременные дожди ожидаются днем, возможна гроза. Будет дуть северо-восточный ветер, порывы 4–9 м/с. Днем, во время грозы, порывы ветра усилятся до 14 м/с. Ночью будет 15–20, днем 25–30 градусов.
Самая высокая температура ожидается в Клайпеде, Шяуляй, Каунасе и Паневежисе, там будет 27 градусов тепла. Только в Вильнюсе будет на 1 градус меньше. В Выходные будет еще жарче.
В субботу во многих районах пройдут небольшие дожди, а в воскресенье вероятность дождя невелика.
Мэр защищает решение отправить детей из Литвы в Россию: это - раздувание проблемы, не боюсь кремлевских волков (7)
Самоуправление Плунгеского района снова оказалась в...
Контргибрид Йонас Охман: настоящие сепаратисты – это украинцы. И литовцы (20)
После недавней встречи с президентом США Дональдом...
Монумент Трех Крестов в Вильнюсе осветили в цвета скорбящей Греции (1)
Вильнюс по-своему выразил поддержку охваченной...
Жизни и здоровью людей в Литве угрожала опасность: информацию распространили лишь через 4 дня (12)
Жизни и здоровью людей в Литве угрожала опасность,...
TOP новостей
Мэр защищает решение отправить детей из Литвы в Россию: это - раздувание проблемы "Не испугаюсь скалящего зубы ночного волка" (7)
Самоуправление Плунгеского района снова оказалась в...
Контргибрид Йонас Охман: настоящие сепаратисты – это украинцы. И литовцы (20)
После недавней встречи с президентом США Дональдом...
Кризис с вывозом мусора продолжается: из Вильнюса уходит крупная компания (1)
Компания VSA Vilnius заявила, что уходит с вильнюсского...
Жизни и здоровью людей в Литве угрожала опасность: информацию распространили лишь через 4 дня (12)
Жизни и здоровью людей в Литве угрожала опасность,...